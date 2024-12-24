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Губернатор предрек турбулентный период в Самарской области

Губернатор Федорищев предрек турбулентный период в Самарской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что регион ожидает «турбулентный период».

«Может быть, кому-то покажется, что сложный регион, турбулентность, но она вынужденная», — сказал он.

По его словам, власти «спокойно это проходят».

«Потому что точно знаем, что мы перед жителями честны будем, если мы этот путь пройдем», — добавил глава региона.

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы. Также Федорищев заявлял, что у местной футбольной команды «Крылья Советов» есть долг, размер которого — один миллиард рублей. Позднее сообщалось, что РФС завершил проверку матчей «Крыльев Советов» после заявлений Федорищева.

Ранее в МВД объяснили получение паспортов РФ иностранцами в самарской колонии.

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