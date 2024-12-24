Медведев посетил госпиталь в Уфе и пообщался с военными

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил в своем аккаунте «ВКонтакте», что посетил госпиталь и пообщался с военнослужащими в Уфе в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ.

«Я побывал в госпитале, где наши бойцы лечатся, общался с ребятами, которые получили ранение на фронте. Главное, что хотелось бы специально отметить — они сохраняют и оптимизм, и боевой настрой», — поделился Медведев.

До этого Медведев посетил Китай, где провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Предыдущая поездка заместителя председателя СБ РФ в Китай состоялась в декабре 2022 года. Тогда он передал Си Цзиньпину послание от российского лидера Владимира Путина, в котором глава государства заявил о беспрецедентном уровне диалога и практической кооперации между Москвой и Пекином.

Ранее Путин пошутил про Медведева и мем «Денег нет».