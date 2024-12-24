Матвиенко предупредила, что США попытаются нанести стратегическое поражение Европе

Соединенные Штаты «разминаются» на России в попытке нанести стратегическое поражение, следующей целью Вашингтона станет Европа. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«На нас они сейчас разминаются, а следующей в попытках нанесения стратегического поражения будет Европа, потому что Соединенным Штатам Америки сильная Европа не нужна как конкурент», — сказала Матвиенко.

По ее словам, Вашингтону нужна подконтрольная Европа в политическом, экономическом и военном смыслах.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя запуск ракеты «Орешник», заявил, что Российская Федерация готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу нанести стране «стратегическое поражение». По его словам, сообщение, которое Россия хотела донести, заключается в том, что Москва «будет готова сделать все», чтобы защитить свои законные интересы.

Ранее Путин заявил, что Запад не смог нанести РФ стратегическое поражение в экономике.