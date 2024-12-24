В Кремле не ожидают визита президента Ирана в РФ на новогодних праздниках

Песков: визит Пезешкиана в Россию на новогодних праздниках не ожидается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию на предстоящих новогодних праздниках не ожидается. Его цитирует ТАСС.

Накануне вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе визита в Иран передал Пезешкиану приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Россию с визитом «в первые дни 2025 года».

Савельев выразил «готовность правительства РФ для ведения переговоров и организации поездки» президента Ирана в Россию.

До этого Путин пригласил Пезешкиана с отдельным визитом в Россию для подписания нового договора о стратегическом партнерстве. Посол Ирана в Москве Казем Джалали отмечал, что договор между Ираном и Россией о стратегическом партнерстве «должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита».

Ранее Путин назвал Иран союзником России.