Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти не планируют вводить режим ЧС из-за инцидента в Черном море

Песков: введение режима ЧС из-за инцидента в Черном море пока не планируется
close
МЧС Краснодарского края

Власти пока не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации из-за последствий крушения танкеров в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Пока нет. Все будет зависеть от рекомендаций специалистов, которые работают на местах», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности введения федерального режима ЧС.

Представитель Кремля отметил, что власти принимают меры, однако масштаб катастрофы велик, в связи с чем привлекаются дополнительные средства для ликвидации последствий.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма. Топливо вынесло на черноморское побережье.

22 декабря в МЧС сообщали, что в Краснодарском крае очищено более 39,7 километра береговой линии. В ходе работ собрано 17025,3 тонны песка и грунта.

Ранее Минприроды сообщило, что объем загрязненного грунта на берегу может увеличиться в 14 раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами