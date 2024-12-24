Власти не планируют вводить режим ЧС из-за инцидента в Черном море

Песков: введение режима ЧС из-за инцидента в Черном море пока не планируется

Власти пока не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации из-за последствий крушения танкеров в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Пока нет. Все будет зависеть от рекомендаций специалистов, которые работают на местах», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности введения федерального режима ЧС.

Представитель Кремля отметил, что власти принимают меры, однако масштаб катастрофы велик, в связи с чем привлекаются дополнительные средства для ликвидации последствий.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма. Топливо вынесло на черноморское побережье.

22 декабря в МЧС сообщали, что в Краснодарском крае очищено более 39,7 километра береговой линии. В ходе работ собрано 17025,3 тонны песка и грунта.

Ранее Минприроды сообщило, что объем загрязненного грунта на берегу может увеличиться в 14 раз.