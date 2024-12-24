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Путин созвонился с Алиевым

Президент России Путин позвонил президенту Азербайджана Алиеву
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым по случаю его дня рождения. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

В пресс-службе указали, что во время телефонного разговора лидеры двух государств затронули важность взаимных визитов и встреч.

«Было отмечено, что государственный визит Владимира Путина в Азербайджан в 2024 году внес важный вклад в укрепление наших двусторонних отношений», — говорится в публикации.

Также в ходе беседы были даны, как сообщает пресс-служба, заверения о развитии партнерских и союзнических отношений Российской Федерации и Азербайджана.

18 декабря Алиев пожелал России мира в 2025 году, а команде российского лидера Владимира Путина — решимости, особенно в свете санкционной политики Запада, направленной против экономики России. Алиев отмечал, что любое общество в тяжелый период консолидируется, что и происходит в РФ. По его словам, Азербайджан и Россию сближает приверженность национальным корням и традиционным ценностям.

Ранее Алиев назвал администрацию Байдена «навязчивой».

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