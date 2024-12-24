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В США рассказали, почему Украина вызовет отторжение у Трампа

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: слабость Украины вызовет отторжение у Трампа
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Cheney Orr/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп перестанет обращать внимание на Украину из-за ее неспособности вести боевые действия наравне с Россией. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я не вижу, как будучи настолько слабой, она (Украина. — прим. ред.) может быть хоть сколько-нибудь привлекательной для Дональда Трампа», — подчеркнул он.

Джонсон обратил внимание на то, что ВСУ стали чаще атаковать гражданские объекты на территории России. По его словам, это показывает слабость Украины.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Казань беспилотниками. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия, запланированные на выходные.

Ранее в пострадавшем от беспилотников казанском ЖК начали работать альпинисты.

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