Генсек НАТО поставил Зеленского на место после слов о Шольце

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает резкую критику канцлера Германии Олафа Шольца со стороны президента Украины Владимира Зеленского неоправданной. Его слова приводит агентство Reuters.

Как отмечается в материале, после ноябрьского телефонного разговора Шольца с российским президентом Владимиром Путиным Зеленский заявил, что это открыло ящик Пандоры, который подорвал усилия по изоляции российского лидера.

«Я часто говорил Зеленскому, что он должен прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым», — подчеркнул он.

Отмечается, что позиция Шольца по вопросу о предоставлении Украине ракет Taurus вызывает разочарование в Киеве.

До этого Шольц заявлял, что немецкие власти не будут помогать Украине в ущерб безопасности Германии.

Он объяснил, что именно по этой причине Германия не поставляет Украине ракеты Taurus и иное дальнобойное оружие, с помощью которого можно бить вглубь РФ.

Ранее Шольц подтвердил готовность переговорить с Путиным.