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В Белом доме рассказали о «хорошей сделке» по Украине для США

Белый дом заявил о способности Трампа заключить сделку по Украине
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп может помочь достичь соглашения по мирному урегулированию на Украине, заявил помощник действующего руководителя вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает CNN.

Салливан утверждает, что Трамп обеспокоен по поводу военной помощи украинской стороне, но также хочет заключить для США «хорошую сделку».

Представитель Белого дома добавил, что для США будет выгодно, если Вашингтон получит рычаги давления, например, таким выступает военная помощь Киеву.

Салливан добавил, что Трампу следует намекнуть Москве, что продолжит поддерживать Украину, если российская сторона не пойдет на честную сделку.

До этого сообщалось, что Трамп отправил Зеленскому письмо, в котором призвал его начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках.

22 декабря ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский хочет вынудить Россию пойти на эскалацию в военном конфликте на Украине до инаугурации. Боуз считает, что руководство РФ не пойдет на поводу у Зеленского. Журналист призвал украинского лидера собирать чемоданы, пока такая возможность еще есть.

Ранее Трамп заявил, что может пересмотреть решение Байдена об ударах вглубь России.

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