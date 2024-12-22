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В России высказались о послании Трампа Зеленскому

Сенатор Карасин допустил, что Трамп мог призвать Зеленского к миру
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Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Новоизбранный президент США Дональд Трамп мог призвать президента Украины Владимира Зеленского к миру. Об этом заявил  председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью «Ленте.ру».

По его мнению, Трамп хотел бы заронить мысль в голову Зеленского о том, что следует договариваться, а также перестать ездить по столицам, договариваясь о поставках оружия и деньгах на ведение конфликта.

До этого сообщалось, что Трамп отправил Зеленскому письмо, в котором призвал его начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках.

22 декабря ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский хочет вынудить Россию пойти на эскалацию в военном конфликте на Украине до инаугурации. Боуз считает, что руководство РФ не пойдет на поводу у Зеленского. Журналист призвал украинского лидера собирать чемоданы, пока такая возможность еще есть.

16 декабря Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что может пересмотреть решение Байдена об ударах вглубь России.

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