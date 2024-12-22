В Совете Федерации назвали верным решением начало СВО

Слова президента РФ Владимира Путина о сроках начала специальной военной операции (СВО) говорят о том, что он человек мира. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«С течением времени стало ясно, что нас нагло обманывали, хитро улыбаясь, а в общем-то президент был открыт для контактов со своими визави на Западе, со своими визави на Украине, но они подло нас всех обманули», — сказал он.

По словам Джабарова, решение о начале СВО было абсолютно верным, а нынешняя ситуация это подтверждает.

Путин заявил, что Россия несвоевременно начала СВО на Украине. Глава государства обратил внимание, что назвать конкретную дату, когда надо было начать СВО на Украине, очень трудно и даже невозможно. Но, по его словам, Москве надо было быстрее понять, что ее пытаются «водить за нос».

Также Путин, отвечая на вопрос, идет ли в данный момент мировая война, заявил, что «пугать никого не надо». Он добавил, что Украина эскалирует ситуацию.

Ранее Путин заявил, что с РФ воюют все страны — члены НАТО.