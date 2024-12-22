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В Кремле заявили, что Путин может посмотреть ролики Влада Бумаги

Песков: Путин может посмотреть ролики Влада Бумаги после прямой линии
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a4omg/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Президент России Владимир Путин может посмотреть ролики блогера Влада Бумаги после их диалога во время прямой линии. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Мне кажется, да», — ответил Песков на вопрос, будет ли Путин смотреть ролики Бумаги.

Влад Бумага задал вопрос Путину во время прямой линии о замедлении видеохостинга YouTube.

Уже после прямой линии, в интервью Зарубину, Песков признался, что его поразил блогер Влад Бумага. По словам пресс-секретаря российского президента, вопрос блогера был «очень солидный и умный».

Песков также рассказал, что посмотрел ролики Бумаги, но «не понял, почему он такой популярный». Он считает, что это проблема поколения.

Ранее Путин назвал кайфом чтение бумажной прессы.

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