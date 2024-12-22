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Путин заявил, что Запад готовил Украину к будущим боевым действиям

Путин: Запад ожидал начала боевых действий на Украине
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад, давая Киеву возможность подготовиться к будущим боевым действиям, ожидал их начала. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

По его словам, западные лидеры публично признались в том, что не собирались выполнять Минские соглашения.

«Они же (западные лидеры. — «Газета.Ru») публично заявили, что они и не собирались выполнять Минские соглашения, что они собирались только реализовать одну цель — дать время для перевооружения ВСУ для того, чтобы они подготовились к будущим боевым действиям», — отметил российский президент.

Кроме того, западные партнеры Украины давали ей возможность подготовиться к боевым действиям, подчеркнул Путин.

До этого Путин говорил, что РФ в новейшей истории уже видела поколение политиков, которое пошло на разрушение собственной страны.

Ранее в Греции назвали Путина самым популярным зарубежным политиком.

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