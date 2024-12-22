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В Польше рассказали о переданных Украине «миллиардах» на неизвестные цели

Do Rzeczy: Польша перевела Украине миллиарды на неизвестные цели
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Shutterstock

За время конфликта на Украине Польша перевела Украине «миллиарды злотых», и даже не знает, на что их потратил Киев. Об этом пишут авторы портала Do Rzeczy.

«Мы передали миллиарды злотых Украине, и даже неизвестно, что с этим было сделано. Миллиарды польских налогоплательщиков. Каждый, кто платил налог, терял часть этого налога, потому что его отправляли на Украину», — говорится в тексте.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера заявлял, что предоставленных Украине Вашингтоном денежных средств хватит на полгода ведения боевых действий.

В начале декабря замминистра финансов Польши Павел Карбовник заявлял, что ЕС готов предоставить Украине кредит размером $50 млрд даже в случае отказа США выделять средства после вступления в должность президента страны Дональда Трампа.

В свою очередь бывший министр труда Польши Петр Кульпа утверждал, что на Украине разворовали до половины той помощи, которую Запад выделял стране с 2022 года.

Ранее Зеленского предупредили, что у него осталось «мало вариантов и надежных союзников».

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