На Западе рассказали, как идеи Макрона по Украине раскалывают Европу

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона по отправке европейских войск на Украину или миротворческого контингента после завершения конфликта рискует продемонстрировать не силу ЕС, а его слабость, раскалывая Европу. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По мнению автора «тревожные сигналы» французского лидера могут показать континент в «его слабом состоянии». Как отмечается в материале, Макрон намеревался послать двусмысленный и «стратегически тревожный сигнал» Москве, и расширить границы того, о чем можно думать и говорить.

«Но, возможно, этот тревожный сигнал имеет эффект, противоположный тому, который был задуман. Вряд ли какого-либо европейского политика обвинят в том, что он подверг своих солдат риску нападения России без надлежащей защиты. Это особенно верно в отношении Германии, где предложение Макрона прозвучало именно во время избирательной кампании, в которой основное внимание уделяется опасностям войны России. Предложение Макрона потенциально может показать Европу не с ее сильной стороны, а с ее самой слабой стороны», — пишет Der Spiegel.

До этого Макрон призвал к тесному сотрудничеству с США в стремлении завершить конфликт на Украине на условиях, которые обеспечат интересы Европы и Киева.

По его словам, прочный мир на Украине будет означать и прочную безопасность в Европе. Без участия европейцев не может быть мира на континенте, подчеркнул президент Франции. Он отметил важность координации между государствами, когда речь идет о формулировании гарантий безопасности для Украины.

Ранее Зеленского предупредили, что у него осталось «мало вариантов и надежных союзников».