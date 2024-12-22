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На Западе рассказали, как идеи Макрона по Украине раскалывают Европу

Spiegel: идея Макрона о войсках на Украине показывает Европу в слабом состоянии
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона по отправке европейских войск на Украину или миротворческого контингента после завершения конфликта рискует продемонстрировать не силу ЕС, а его слабость, раскалывая Европу. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По мнению автора «тревожные сигналы» французского лидера могут показать континент в «его слабом состоянии». Как отмечается в материале, Макрон намеревался послать двусмысленный и «стратегически тревожный сигнал» Москве, и расширить границы того, о чем можно думать и говорить.

«Но, возможно, этот тревожный сигнал имеет эффект, противоположный тому, который был задуман. Вряд ли какого-либо европейского политика обвинят в том, что он подверг своих солдат риску нападения России без надлежащей защиты. Это особенно верно в отношении Германии, где предложение Макрона прозвучало именно во время избирательной кампании, в которой основное внимание уделяется опасностям войны России. Предложение Макрона потенциально может показать Европу не с ее сильной стороны, а с ее самой слабой стороны», — пишет Der Spiegel.

До этого Макрон призвал к тесному сотрудничеству с США в стремлении завершить конфликт на Украине на условиях, которые обеспечат интересы Европы и Киева.

По его словам, прочный мир на Украине будет означать и прочную безопасность в Европе. Без участия европейцев не может быть мира на континенте, подчеркнул президент Франции. Он отметил важность координации между государствами, когда речь идет о формулировании гарантий безопасности для Украины.

Ранее Зеленского предупредили, что у него осталось «мало вариантов и надежных союзников».

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