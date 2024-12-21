В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о скором визите Шольца в Москву

Сообщения СМИ о возможном визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву являются вымыслом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ.

Накануне журнал Der Spiegel со ссылкой на источник в партии Христианско-демократический союз сообщил, что Шольц планирует в ближайшие дни посетить Россию с миротворческой миссией. При этом источник издания заявил, что подтверждений этой информации нет.

Канцелярия Шольца также опровергла эти сообщения, назвав их «всего лишь слухом и ничем больше».

В то же время канцлер Германии сообщил, что намерен и далее продолжать говорить с президентом России Владимиром Путиным.

15 ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможном визите Шольца в Россию.