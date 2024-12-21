Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о скором визите Шольца в Москву

Кабмин ФРГ: сообщения о скором визите канцлера Шольца в Москву являются вымыслом
close
Fabrizio Bensch/Reuters

Сообщения СМИ о возможном визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву являются вымыслом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ.

Накануне журнал Der Spiegel со ссылкой на источник в партии Христианско-демократический союз сообщил, что Шольц планирует в ближайшие дни посетить Россию с миротворческой миссией. При этом источник издания заявил, что подтверждений этой информации нет.

Канцелярия Шольца также опровергла эти сообщения, назвав их «всего лишь слухом и ничем больше».

В то же время канцлер Германии сообщил, что намерен и далее продолжать говорить с президентом России Владимиром Путиным.

15 ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможном визите Шольца в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами