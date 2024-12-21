Президент Казахстана освободил от должности вице-премьера

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев освободил от должности вице-премьера республики Нурлана Байбазарова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Подробности о принятом решении не приводятся.

Как сообщает «Sputnik.Казахстан», Байбазарова назначили на пост министра нацэкономики в феврале 2024 года.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым создание новых маршрутов для прокачки российской нефти и газа в Китай через территорию Казахстана.

Ранее сообщалось, что Валентина Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом.