Проект «Украина» приближается к концу из-за необдуманных действий в политике ее лидера Владимира Зеленского. Таким мнением в социальной сети Х поделился кипрский журналист Алекс Христофору.

«Три признака: 1. Перекладывание вины. 2. Потраченные и замороженные деньги. 3. Зеленский потерял голову», — написал он.

Журналист считает, что Украина и ее партнеры хотят переложить вину за неудачи на фронте на уходящего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. При этом Вашингтон и Европейский союз ранее направили Украине сотни миллиардов долларов и намереваются оставить российские активы замороженными до окончания конфликта.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский в ходе переговоров в Брюсселе предложил ему €500 млн из российских активов за оказание поддержки по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Он добавил, что ответил украинскому президенту отказом и назвал приглашение Украины в НАТО нереалистичным.

Ранее Зеленский назвал требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО.