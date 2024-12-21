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Кипрский журналист Христофору заявил о скором завершении проекта «Украина»

Кипрский журналист Христофору: украинский проект приближается к концу
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Проект «Украина» приближается к концу из-за необдуманных действий в политике ее лидера Владимира Зеленского. Таким мнением в социальной сети Х поделился кипрский журналист Алекс Христофору.

«Три признака: 1. Перекладывание вины. 2. Потраченные и замороженные деньги. 3. Зеленский потерял голову», — написал он.

Журналист считает, что Украина и ее партнеры хотят переложить вину за неудачи на фронте на уходящего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. При этом Вашингтон и Европейский союз ранее направили Украине сотни миллиардов долларов и намереваются оставить российские активы замороженными до окончания конфликта.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский в ходе переговоров в Брюсселе предложил ему €500 млн из российских активов за оказание поддержки по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Он добавил, что ответил украинскому президенту отказом и назвал приглашение Украины в НАТО нереалистичным.

Ранее Зеленский назвал требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО.

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