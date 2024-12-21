США потерпят неудачу, если предпримут попытку нанести удар по России, у Вашингтона нет для соответствующего шага материальных и технических средств. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер.

«У них (Соединенных Штатов — прим. ред.) нет материально-технических средств, чтобы выдержать даже краткосрочное высокоинтенсивное наступление», — подчеркнул он.

По словам Шрайвера, американские военные базы в Европе окажутся в крайне уязвимом положении в случае, если США атакуют Россию. Базы в Польше и Прибалтике, по оценке военного аналитика, перестанут функционировать уже через несколько часов после эскалации конфликта.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что заявления американских политиков о возможном «ограниченном обмене ядерными ударами» — это призыв к катастрофе, которая станет концом для человечества.

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер предупреждал, что Вашингтон готов усилить боеготовность своих ядерных сил, если Россия откажется от взаимодействия по стратегическим вооружениям или не будет соблюдать российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее в Совфеде РФ раскрыли, кто пытается помешать Трампу урегулировать конфликт на Украине.