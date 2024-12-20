Путин: русскому миру объявлена война

Русскому миру сегодня объявили войну. Об этом на заседании Госсовета по поддержке семей в России заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — подчеркнул он.

В конце ноября глава государства заявлял, что мировоззренческая основа русского мира с его открытостью, уважением ко всем самобытным культурам и цивилизациям находит широкий отклик во многих государствах.

Российский лидер также отметил, что солидарность россиян, их общая готовность отстаивать интересы своей Родины, истину и справедливость позволяют стране достойно отвечать на любые вызовы, добиваться намеченных целей, обретать новых союзников.

Ранее Путин заявил, что «Я русский!» может сказать любой гражданин РФ.