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Директор школы резко ответил на пост Хинштейна

Директора школы Кондояниди возмутил пост губернатора Курской области Хинштейна
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Директор суджанской школы Сергей Кондояниди возмутился словами временно исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна о посещении пункта временного размещения (ПВР). Об этом сообщает KurskTV.

«Информация про то, что я вывозил людей и возвращался, рисковал жизнью и вывез всех своих детей не правда», — заявил директор.

Он отметил, не понимает и не знает «для чего это написали, и кто это делает, а самое главное — зачем».

Кондояниди назвал написанное «свинством» и попросил удалить.

До этого в посте Хинштейна в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, где среди прочего он рассказывал и о самом директоре школы. В посте говорилось, что Кондояниди «вывез всех своих школьников, по нескольку раз возвращался, рисковал жизнью, но сумел спасти всех до единого».

Хинштейн занял пост врио главы Курской области 5 декабря по предложению президента РФ Владимира Путина. В Кремле объясняли назначение «необходимостью кризисного управления».

Ранее сообщалось, что Хинштейн выдвинется в сторону обстрелянного Рыльска.

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