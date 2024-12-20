Директор школы резко ответил на пост Хинштейна

Директор суджанской школы Сергей Кондояниди возмутился словами временно исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна о посещении пункта временного размещения (ПВР). Об этом сообщает KurskTV.

«Информация про то, что я вывозил людей и возвращался, рисковал жизнью и вывез всех своих детей не правда», — заявил директор.

Он отметил, не понимает и не знает «для чего это написали, и кто это делает, а самое главное — зачем».

Кондояниди назвал написанное «свинством» и попросил удалить.

До этого в посте Хинштейна в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, где среди прочего он рассказывал и о самом директоре школы. В посте говорилось, что Кондояниди «вывез всех своих школьников, по нескольку раз возвращался, рисковал жизнью, но сумел спасти всех до единого».

Хинштейн занял пост врио главы Курской области 5 декабря по предложению президента РФ Владимира Путина. В Кремле объясняли назначение «необходимостью кризисного управления».

Ранее сообщалось, что Хинштейн выдвинется в сторону обстрелянного Рыльска.