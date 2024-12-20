В Тбилиси прокомментировали призыв Зеленского ввести санкции против Грузии

Владимир Зеленский находится в «тяжелом положении» из-за боевых действий, поэтому нет никакого желания вступать с ним в полемику. Об этом заявил глава грузинского кабмина Ираклий Кобахидзе, комментируя призыв украинского лидера ввести санкции против Грузии. Его слова приводит газета «Взгляд».

При этом премьер-министр счел заявления Зеленского «вызывающими сожаление», поскольку Киев не действует самостоятельно. По словам Кобахидзе, «Зеленский не был самостоятелен и ранее, отзывая посла Украины из Грузии и выдворяя нашего посла из Киева».

«Такова, к сожалению, реальность», — констатировал политик.

4 декабря украинский президент осудил действия грузинских властей и пообещал подготовить санкции против Тбилиси. По словам Зеленского, правящая элита Грузии идет на «позорные вещи» против народа, а в Москве «хвалят эту власть».

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии идут протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее Захарова назвала украинского президента Владимира Зеленского «выродком» из-за его решения ввести санкции против Грузии.