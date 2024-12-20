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Стали известны примерные сроки визита главы МИД Ирана Аракчи в РФ

Руденко: РФ ожидает, что глава МИД Ирана Аракчи посетит страну в начале года
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Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

РФ ожидает, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит страну в начале следующего года. Об этом рассказал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у дипломата, стоит ли ждать визита иранского министра в Москву в начале 2025 года.

«Можно ожидать и этого, и много других еще вещей», — сказал он, не став раскрывать детали.

7 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с иранским и турецким коллегами Аббасом Аракчи и Хаканом Фиданом в столице Катара. Основной темой обсуждения стало обострение политической ситуации в Сирии.

За день до этого вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль город Дамаск. После этого президент страны Башар Асад сложил с себя полномочия главы государства и вместе с членами семьи улетел в Москву. В Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища зарубежному коллеге.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Ирана призвал создать коалицию для суда над Израилем и США.

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