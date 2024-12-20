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Си Цзиньпин заявил о необходимости следовать принципу «одна страна, две системы»

Си: для процветания Макао нужно следовать принципу «одна страна, две системы»
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Macao SAR Government Portal

Для обеспечения процветания и стабильности специальных административных районов (САР) КНР Гонконг и Макао необходимо следовать принципу «одна страна, две системы». Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его цитирует агентство Синьхуа.

20 декабря в Китае отмечается 25-летие перехода бывшей португальской колонии Макао (китайское название — Аоэмэнь) под юрисдикцию КНР. Макао стал вторым особым административным регионом Китая в рамках политики «одна страна — две системы», гарантированный до 2049 года. В пятницу Си Цзиньпин выступил в Макао с речью на торжественной церемонии.

«(Необходимо)… продолжать всесторонне, точно и неуклонно реализовывать принципы «одна страна, две системы», «Гонконгом управляют гонконгцы», «Аомэнем управляют аомэньцы», — цитирует его Центральное телевидение Китая (CCTV).

Лидер КНР отметил, что за последние пять лет Макао добился успехов в диверсификации экономики и вышел на новый уровень в повышении благосостояния населения. По его словам, такие достижения обусловлены осуществлением политики «одна страна — две системы», поддержкой центрального правительства и материка, а также активным участием международного сообщества.

«Одна страна, две системы» — идея, предложенная в начале 1980-х годов бывшим лидером КНР Дэн Сяопином. В соответствии с ней существует только один Китай, но при этом такие территории, как Гонконг, Макао и Тайвань, могут иметь свои собственные капиталистические экономические и политические системы, в то время как в остальной части Китая существует социалистическая система.

Ранее Си Цзиньпин счел важным сотрудничество КНР и США по глобальным вопросам.

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