Власти Грузии наградят попавших под санкции Запада чиновников

Власти Грузии намерены наградить орденами Чести ряд чиновников, в том числе министра внутренних дел республики Вахтанга Гомелаури. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Мы решили после инаугурации представить к ордену Чести руководящих лиц МВД. Речь идет об одиннадцати должностных лицах», — подчеркнул он.

19 декабря американские власти ввели санкции против двоих должностных лиц Грузии.

В перечень попал министр внутренних дел республики Гомелаури. Как пояснили в документе, глава ведомства попал под ограничения за причастность к «подавлению мирных протестов». Также в санкционном списке оказался заместитель начальника управления особого назначения МВД Мирзы Керевадзе.

Кроме того, Великобритания также вводила санкции против министра внутренних дел Грузии, его заместителя Александра Дарахвелидзе, главы Департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили, директора Департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури.

Ранее Кобахидзе рассказал, какие страны ЕС отказывались вводить санкции против Грузии.