Путин уточнил, что Россия считает законными целями для ударов на Украине

Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что РФ считает целями для ударов на Украине оборонные объекты, но не кол-центры с мошенниками.

«У нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, могут быть и центры принятия решений. На вот эти кол-центры мы боезапасы тратить не будем — ни к чему», — сказал глава государства.

Прямая линия с Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось четыре часа и три минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее в Москве задержали телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ.