Китайский дипломат назвал «мышлением холодной войны» доклад Пентагона о Китае

США необходимо объективно оценивать стратегические намерения Китая, а не мыслить, как в эпоху холодной войны. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, передает ТАСС.

Дипломат прокомментировал доклад Пентагона о военных возможностях Китая, который ведомство готовит каждый год.

По его словам, подобные документы наполнены «мышлением холодной войны и игры с нулевой суммой», против чего «твердо выступает» Пекин.

«Мы надеемся, что США будут объективно и рационально оценивать стратегические намерения и военное строительство Китая, прекратят год за годом публиковать безответственные доклады и предпримут конкретные действия для поддержания стабильного развития отношений Китая и США, а также связей между военными», — заключил Лю.

Пресс-секретарь посольства КНР также ответил на обвинения со стороны США в том, что Китай поставляет России продукцию двойного назначения. По его словам, они — беспочвенны и демонстрируют двойные стандарты Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Трамп застал Китай врасплох, пригласив Си Цзиньпина на инаугурацию.