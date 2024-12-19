Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники активно расширяют военное влияние по всему миру, при этом лицемерно читают мораль о вовлеченности КНДР в «военную активность». Его слова передает ТАСС.

«Какое право имеют США и их союзники в регионе читать мораль о «расширении вовлеченности КНДР в военную активность», тогда как именно Вашингтон последовательно занимается этим по всему миру с самыми разрушительными последствиями?» — отметил Небензя.

Он добавил, что НАТО вместе с союзниками не только снабжает ВСУ оружием, но и направляет на Украину свои войска, включая офицеров, без которых это вооружение было бы невозможно использовать.

Поэтому, подчеркнул Небензя, обвинения со стороны Запада в вовлечении КНДР в военную активность — не только проявление двойных стандартов, но и попытка отвлечь внимание от ситуации на Украине.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников сообщало, что страны Европы обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мира.

Ранее главком НАТО в Европе назвал Россию главной угрозой.