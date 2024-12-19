Экс-офицер армии США раскритиковал генсека НАТО после встречи с Зеленским

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис подверг критике генерального секретаря НАТО Марка Рютте после их встречи в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Дэвис написал на своей странице в социальной сети X.

Перед началом переговоров генсек НАТО назвал Зеленского своим другом и заявил, что рад обсудить дальнейшую поддержку Украины Североатлантическим альянсом.

Дэвис отметил, что такая политика лишь продлевает ужасное положение Украины и приводит к дополнительным бессмысленным военным потерям. Это является позором для Запада и неоправданно с моральной точки зрения.

19 декабря Зеленский сообщил, что главными темами переговоров с генсеком НАТО в Брюсселе были укрепление противовоздушной обороны страны и гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией.

18 декабря Рютте перед мини-саммитом в своей резиденции заявил, что Организация Североатлантического договора в будущем может не только поставлять оружие Украине, но и закупать его у Киева.

Ранее в Белом доме заявили, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решать команда Трампа.