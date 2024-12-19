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Главу МИД Латвии Браже возмутил русскоязычный таксист с Украины

Глава МИД Латвии возмутилась говорившим с ней по-русски таксистом с Украины

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Andrew Parsons/ZUMAPRESS/Global Look Press

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила возмущение русскоязычным таксистом в Риге. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Глава МИД в Латвии села в рижское такси, за рулем которого находился гражданин Украины. Он не владел латышским языком и потому объяснялся с министром по-русски.

Браже чрезвычайно возмутилась этим фактом и потребовала объяснений от агрегатора такси Bolt. Компания была вынуждена извиниться перед министром. После этого Браже подчеркнула, что русский не должен быть единственным языком общения.

15 декабря бывший депутат сейма Латвии и руководитель Ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке Игорь Пименов заявил, что парламент запретил обучение в школах страны на русском языке.

В июне 2024 года министр культуры Латвии Агнесе Логина, выступавшая за сохранение в республике русскоязычных средств массовой информации, покинула свой пост. По словам чиновницы, она решила уйти в отставку по личным причинам.

Ранее латвийские военные начали писать слово «Россия» с маленькой буквы.

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