Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД высказались о контактах с командой Трампа

Рябков: никаких закулисных контактов или диалога с командой Трампа у России нет

close
Brendan McDermid/Reuters

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у Москвы нет никаких закулисных контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть, что никаких закулисных, околокулисных или каких-либо еще контактов, диалога с администрацией будущего президента, которая сама находится в процессе формирования, нет», — заявил он.

Он отметил, что с администрацией действующего президента США Джо Байдена Россия поддерживает эпизодические контакты по конкретным вопросам.

Также Рябков заявил, что «затеянные американской стороной игры» против России, Китая и КНДР, обладающих ядерным оружием, могут привести к катастрофе. По его словам, Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, этому способствуют риски на границах России.

Ранее Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть любые предложения по нормализации отношений с Соединенными Штатами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами