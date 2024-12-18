В МИД высказались о контактах с командой Трампа

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у Москвы нет никаких закулисных контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть, что никаких закулисных, околокулисных или каких-либо еще контактов, диалога с администрацией будущего президента, которая сама находится в процессе формирования, нет», — заявил он.

Он отметил, что с администрацией действующего президента США Джо Байдена Россия поддерживает эпизодические контакты по конкретным вопросам.

Также Рябков заявил, что «затеянные американской стороной игры» против России, Китая и КНДР, обладающих ядерным оружием, могут привести к катастрофе. По его словам, Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, этому способствуют риски на границах России.

Ранее Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть любые предложения по нормализации отношений с Соединенными Штатами.