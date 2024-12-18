Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде раскритиковали реакцию секретариата ООН на убийство Кириллова

Сенатор Джабаров раскритиковал реакцию секретариата ООН на убийство Кириллова

close
AP

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал реакцию секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) на убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. По мнению сенатора, ООН стала полностью «ручным» органом в руках Запада.

«Реакция секретариата ООН — просто безобразие. Организация, которая должна всячески бороться с терроризмом, призывать страны к войне с этим злом XXI века, по сути, считает, что произошедшее на Рязанском проспекте — нормально», — сказал Джабаров.

Он также заявил, что вопрос по поводу трагедии с Кирилловым будет поднят на ближайшем заседании Совбеза ООН.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ) на Рязанском проспекте в Москве.

По данным SHOT, Mash и Baza, военные погибли в результате взрыва электросамоката, в руль которого предварительно заложили взрывное устройство. В СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик позднее заявил, что в офисе всемирной организации призывают «все стороны» проявить сдержанность на фоне гибели Кириллова.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) также сообщили, что не владеют достаточной информацией, чтобы прокомментировать способ убийства генерала, и считают, что в принципе ликвидация военнослужащих во время вооруженных конфликтов не нарушает гуманитарного права.

Ранее в МИД РФ выразили уверенность, что всех причастных к убийству Кириллова накажут.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами