В Совфеде раскритиковали реакцию секретариата ООН на убийство Кириллова

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал реакцию секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) на убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. По мнению сенатора, ООН стала полностью «ручным» органом в руках Запада.

«Реакция секретариата ООН — просто безобразие. Организация, которая должна всячески бороться с терроризмом, призывать страны к войне с этим злом XXI века, по сути, считает, что произошедшее на Рязанском проспекте — нормально», — сказал Джабаров.

Он также заявил, что вопрос по поводу трагедии с Кирилловым будет поднят на ближайшем заседании Совбеза ООН.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ) на Рязанском проспекте в Москве.

По данным SHOT, Mash и Baza, военные погибли в результате взрыва электросамоката, в руль которого предварительно заложили взрывное устройство. В СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик позднее заявил, что в офисе всемирной организации призывают «все стороны» проявить сдержанность на фоне гибели Кириллова.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) также сообщили, что не владеют достаточной информацией, чтобы прокомментировать способ убийства генерала, и считают, что в принципе ликвидация военнослужащих во время вооруженных конфликтов не нарушает гуманитарного права.

Ранее в МИД РФ выразили уверенность, что всех причастных к убийству Кириллова накажут.