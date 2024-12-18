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На Западе сравнили численность СБУ и ФБР

FT: численность сотрудников СБУ равна количеству агентов ФБР

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СБУ

Численность сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) примерно равна количеству агентов Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Как отмечает издание, численность сотрудников СБУ составляет 30 тысяч человек. В активе ФБР же находятся 35 тысяч агентов.

Как отмечает FT, количество сотрудников СБУ в cемь раз превышает количество штата британской службы MI5 и в четыре раза — израильского «Моссада».

Недавно сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) начала плановую проверку в правительственном районе Киева. Уточняется, что сотрудники СБУ проводят «плановые контрразведывательные мероприятия в Печерском районе Киева».

До этого бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что украинские спецслужбы начали массово вербовать россиян для совершения диверсий и терактов в РФ.

Ранее сообщалось, что в деле о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова фигурирует агент СБУ «Морбиус».

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