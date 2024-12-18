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Слуцкий заявил, что Россия ликвидирует главарей киевского режима

Слуцкий заявил, что Россия не простит убийство генерала Кириллова

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Petrov Sergey/Global Look Press

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ ликвидирует главарей киевского режима в ответ на убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», — сказал он.

17 декабря на Рязанском проспекте в Москве при взрыве погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Позднее стало известно, что взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

Как писало Reuters, ответственность за теракт взяла на себя Служба безопасности Украины.

ФСБ задержала возможного убийцу. Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему обещали денежное вознаграждение и европейский паспорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН отказались комментировать и осуждать убийство генерала Кириллова.

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