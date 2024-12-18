Трамп появился на публике с непривычной прической

В сети распространилось видео, на котором избранный президент США Дональд Трамп заходит в свой гольф-клуб во Флориде с непривычной прической. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных кадрах политик снимает кепку и спрашивает у других посетителей, хорошо ли они провели время вместе, и все ли они республиканцы. На оба вопроса ему отвечают «Да!». При этом прическа Трампа на видео вызвала активные обсуждения в интернете. СМИ и пользователи соцсетей отмечают, что политик выглядит так, будто постриг волосы на висках и зачесал их вверх. Некоторые также предполагают, что волосы Трампа просто могли быть примяты кепкой, которую он снял.

Один из пользователей также допустил, что за сменой имиджа избранного президента может стоять его соратник американский предприниматель Илон Маск.

18 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть любые предложения по нормализации отношений с Соединенными Штатами. Так он прокомментировал информацию о том, что будущий спецпосланник по Украине от избранного президента США Кит Келлог выразил готовность посетить Москву для переговоров.

Ранее в США раскрыли, от чего зависим Трамп.