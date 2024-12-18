В МИД России заявили, что не получили агреман для нового посла в США

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия пока не получила от США ответа на запрос о получении агремана для нового посла в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока нет, но прошло мало времени с момента направления запроса на агреман», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что имя нового посла РФ в США не будет объявлено до согласования кандидатуры внутри страны и с позиции принимающей стороны. Ушаков пояснил, что в настоящее время кандидат на пост посла России в США проходит этап межведомственного согласования внутри РФ, которое включает одобрение «в соответствующих структурах и со стороны президента».

10 октября предыдущий посол России в США Анатолий Антонов был уволен со своей должности указом президента России Владимира Путина. Новый посол пока не назначен.

24 ноября газета «Коммерсантъ» писала, что наиболее вероятным кандидатом на должность российского посла в США является директор департамента Северной Америки МИД РФ, экс-посол в Канаде Александр Дарчиев.

Ранее Лавров заявил, что США захотят назначить нового посла в России.