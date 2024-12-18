В Турции оценили шансы на вступление Украины в НАТО

Вероятность вступления Украины в НАТО по примеру Германии стремится к нулю. Об этом заявил журналист турецкого издания dikGAZETE Хасан Энес Карахан.

«Поскольку западные страны до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно «судьбы» Киева, вероятность «частичного» вступления Украины в НАТО «по примеру ФРГ» в сегодняшнем мире достаточно низка», — уверен он.

Автор материала отметил, что внутри НАТО нет консенсуса по вопросу принятия Украины в альянс. Дело в том, что подобное решение может привести к серьезной эскалации конфликта.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует созвониться с действующим президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам украинского лидера, говорить на эту тему с избранным лидером США Дональдом Трампом сейчас нет смысла, поскольку он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

Позже член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украину не пригласят в НАТО ни при Байдене, не при Трампе.

Ранее Зеленский назвал требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО.