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В Венгрии заявили, что ЕС не может осознать новую реальность после прихода Трампа

Сийярто заявил, что ЕС не может осознать новую реальность, связанную с Трампом

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Global Look Press

Евросоюз не способен осознать новую реальность, связанную со скорым приходом избранного лидера США Дональда Трампа и постоянным продвижением армии России, однако предложение Венгрии о рождественском прекращении огня остается актуальным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети X.

По его словам, крайне печально, что украинская сторона отвергла мирное предложение венгерской стороны. Он добавил, что также печально, что большая часть стран ЕС не может видеть реальную ситуацию, поскольку приближается инаугурация Трампа. Сийярто подчеркнул, что обстановка изменилась, а европейские представители «ведут себя так, будто ничего не случилось».

До этого издание Newsweek со ссылкой на европейского чиновника писало, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) в телефонных разговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом заявляют о необходимости сохранения военной помощи Украине. По словам собеседника издания, главы европейских стран настаивают на продолжении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

16 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой.

Ранее Ермак назвал условие начала переговоров с Россией.

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