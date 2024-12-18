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Арабы подали в суд на Блинкена за поддержку Израиля

Несколько жителей Палестины подали иск против Госдепа за поддержку Израиля

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Alberto Pezzali/Pool via Reuters

Группа арабских активистов и жителей Палестины подала судебный иск против Государственного департамента и его руководителя, государственного секретаря Энтони Блинкена за поддержку Израиля. Об этом сообщается в заявлении на сайте некоммерческой организации Democracy for Arab World Now.

«Истцы <...> подают настоящий иск <...> с просьбой предоставить декларативную и судебную защиту в связи с фактическим отказом ответчика от применения закона, который запрещает США оказывать помощь подразделениям сил безопасности Израиля, о которых имеется достоверная информация, что они грубо нарушили права человека», — указано в иске.

Среди ответчиков в иске указан госсекретарь Блинкен. Истцы требуют от Блинкена признать незаконность действий госдепа и не допускать финансирование организаций, которые систематически нарушают права человека. В иске таковой названа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон согласился не исполнять ордер МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее Эстония поддержала ордер МУС на Нетаньяху и Галанта.

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