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В Грузии заявили, что планам Запада устроить кровопролитие не суждено сбыться

Премьер Кобахидзе: Грузия успешно справилась с антиправительственными акциями

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Irakli Gedenidze/Reuters

Миссия «Института Маккейна» посетила Грузию, после чего сделала заявление о «чуде, что пока нет жертв» на акциях протеста, чем вызвала резкую критику со стороны властей республики. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Мечтам «Института Маккейна» не суждено сбыться», — подчеркнул премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, внешние заказчики протестов, «вероятно, рассчитывали на жертвы», однако правоохранительные органы Грузии успешно справились с «системным насилием» со стороны оппозиции.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Ранее Зурабишвили заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря.

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