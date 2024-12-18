Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше считают, что Украина должна отказаться от территорий ради мира

CBOS: 55% поляков считают, что конфликт на Украине надо прекратить

close
Shutterstock

Более половины поляков считают, что украинский конфликт должен быть прекращен, даже если Украине придется отказаться от части территории. Об этом свидетельствует опрос CBOS.

Исходя из данных опроса, подобной позиции придерживаются 55% респондентов. Еще в сентябре так считали 39% опрошенных.

На данный момент большинство поляков придерживается мнения, что все политические силы нужно сосредоточить на достижении мира на Украине.

Только 31% опрошенных сейчас считают, что военные действия следует продолжать, не делая никаких уступок России. Еще в сентябре этого года подобного мнения придерживались 46% опрошенных.

Недавно опрос телеканала CBS показал, что более половины американцев (51%) считают, что США должны прекратить военную и финансовую помощь Украине.

До этого газета The Washington Post писала, что Украина надеется, что избранный президент США Дональд Трамп поможет отразить наступление России.

Ранее испанцы рассказали, как относятся к конфликту на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами