Более половины поляков считают, что украинский конфликт должен быть прекращен, даже если Украине придется отказаться от части территории. Об этом свидетельствует опрос CBOS.

Исходя из данных опроса, подобной позиции придерживаются 55% респондентов. Еще в сентябре так считали 39% опрошенных.

На данный момент большинство поляков придерживается мнения, что все политические силы нужно сосредоточить на достижении мира на Украине.

Только 31% опрошенных сейчас считают, что военные действия следует продолжать, не делая никаких уступок России. Еще в сентябре этого года подобного мнения придерживались 46% опрошенных.

Недавно опрос телеканала CBS показал, что более половины американцев (51%) считают, что США должны прекратить военную и финансовую помощь Украине.

До этого газета The Washington Post писала, что Украина надеется, что избранный президент США Дональд Трамп поможет отразить наступление России.

Ранее испанцы рассказали, как относятся к конфликту на Украине.