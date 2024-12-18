Вице-спикер парламента Греции Василиос Вилиардос назвал позором антироссийскую резолюцию Европейского парламента, которая была принята 28 ноября. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, эта резолюция была принята большинством консерваторов, социалистов, либералов и зеленых.

«То, что в ней содержится, вызывает возмущение даже у нейтрального наблюдателя», — сказал Вилиардос.

Он отметил, что в Греции считают данную резолюцию «позором для такого цивилизованного региона, как Европейский союз».

28 сообщилось, что Европарламент потребовал расширить санкции против России как минимум в четырех секторах. Депутаты Европейского парламента в резолюции по поддержке Украины намерены попросить Еврокомиссию предложить новый долгосрочный план финансирования Украины после 2027 года. Также парламентарии призывают разработать решения в рамках надежного правового режима, позволяющего конфисковывать замороженные государственные активы России.

Ранее премьер Словакии заявил, что Украина потеряет треть своей территории.