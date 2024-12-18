Миронов призвал «уничтожить» руководство Украины после покушения на генерала Кириллова

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал «уничтожить» руководство Украины в ответ на убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Об этом сообщает RTVI.

«Буквально на днях [был совершен] террористический акт против генерала Кириллова. Я думаю, что пора отвечать. Если Украина — террористическое государство, то в рамках контртеррористической операции уничтожают лидеров террористов. Господин Зеленский — террорист», — сказал Миронов.

Глава СРЗП назвал президента Украины Владимира Зеленского «фашистом» и «мерзавцем» и обвинил его в гибели людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

ФСБ задержала возможного убийцу военных — им оказался приезжий из Узбекистана. Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему обещали денежное вознаграждение и европейский паспорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев пообещал Киеву возмездие за смерть генерала Кириллова.