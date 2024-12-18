В МИД РФ прокомментировали слова Рютте о пенсиях на оборону

В НАТО выжимают последние копейки в интересах США. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв генерального секретаря НАТО Марка Рютте перейти на военную экономику и направить часть средств предназначенных на соцвыплаты на нужды обороны. Об этом сообщает ТАСС.

«[Расценила бы] как попытку выжать последние копейки на пролонгирование американских интересов на Европейском континенте и как очередное свидетельство агрессивной философии, агрессивного менталитета тех, кто заправляет сейчас НАТО и Европейским союзом тоже», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению Захаровой, можно констатировать провал «политики, которая заявлялась как политика антироссийская, но в интересах стран Евросоюза, а обернулась политикой антиеэсовской же».

14 декабря генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в том, что она якобы ведет «открытую войну» против Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в рамках выступления перед экспертами по безопасности в Брюсселе. Генсек НАТО также отметил, что Евросоюзу следует изменить подход к развитию международно-политических событий и перейти к «военному мышлению».

Он также заявлял, что часть пенсий и социальных выплат в Европе необходимо направить на производство вооружения, чтобы военные расходы стран НАТО превысили 3%. Это поможет им победить, как они победили в холодной войне, когда тратили на оборону существенно больше 3%, добавил генсек.

Ранее Рютте рассказал о «маленькой проблеме» при обсуждении мира на Украине.