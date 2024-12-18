В Кремле рассказали об эффективной работе следствия по делу Кириллова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход следствия по делу о теракте на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

«Идет следствие, вы видите, что весьма эффективно работают, прошло не так много времени, но многое стало известно», — сказал он.

Кириллов и его помощник погибли накануне утром в результате взрыва. По данным следственного комитета, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность самодельного взрывного устройства составила около 200 граммов тротила. На следующий день — утром 18 декабря ФСБ заявила о задержании подозреваемого в исполнении теракта. По данным ведомства, им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения. Мужчина заявил следствию, что был завербован украинскими спецслужбами.

Ранее NYT сообщила, что СБУ взяла на себя ответственность за теракт в отношении Кириллова.