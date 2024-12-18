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Дугин: России не следует поддаваться на уловки Запада о мире

Философ Дугин назвал невозможным заморозку конфликта на Украине

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geopolitika.ru

Заморозка конфликта на Украине невозможна. Если соседом будет оставаться многомиллионное государство с антироссийской идеологией, боевые действия рано или поздно возобновятся. Такое мнение высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Он также подчеркнул, что временное перемирие на Украине будет воспринято Западом как слабость России.

«Во-первых, мы покажем слабость, а что делают со слабыми, да еще осмелившимися бросить вызов сильному, всем хорошо известно. А во-вторых, все неминуемо начнется заново — в скором времени, после того как враг подготовится, накопит силы и ударит снова», — сказал Дугин.

Он также напомнил, что Киев неоднократно отвергал условия Москвы для заключения мира. Теперь остается одно — «на гуманитарной частоте для сдачи в плен назвать позывной «Волга», заключил философ.

Накануне представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не примет никаких предложений о заморозке конфликта на Украине.

Дипломат подчеркнул, что Россия уже убедилась на примере Минских соглашений в недееспособности Запада и Киева. По его словам, Москва не допустит участия НАТО в урегулировании украинского кризиса, считая организацию «частью проблемы, а не решения».

Ранее в России озвучили наиболее вероятный сценарий завершения СВО.

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