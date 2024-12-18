Политолог объяснил, какую цель преследует Киев, устраивая теракты в РФ

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv дал комментарий по поводу трагедии с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым. Эксперт подчеркнул, что конечным объектом, на который направлены такие преступления, является не жертва, а политическая власть.

Единственная цель Киева, по его словам, — не допустить мирных переговоров по Украине.

«Единственная правильная реакция — это демонстрация не слабости, а силы. То есть наращивание в первую очередь боевой работы на линии боевого соприкосновения, уничтожение врагов и обезглавливание их командования», — считает Пинчук.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ) на Рязанском проспекте в Москве.

По данным SHOT, Mash и Baza, военные погибли в результате взрыва электросамоката, в руль которого предварительно заложили взрывное устройство. В СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела.

18 декабря ФСБ задержала исполнителя теракта. Им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения. По данным ведомства, он был завербован спецслужбами Украины.

Ранее Захарова раскрыла, кому выгоден теракт против Кириллова.