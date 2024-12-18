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На Западе оценили масштабы конфликта на Украине

Politico: конфликт на Украине может стать самым глобальным после Холодной войны

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Конфликт на Украине может стать самым глобальным со времен Холодной войны. Об этом пишет американская газета Politico.

«То, что началось в феврале 2022 года как крупнейшая европейская сухопутная война со времен Второй мировой войны, теперь претендует на звание самого глобального конфликта со времен холодной войны», — говорится в материале.

Как отметили авторы, о масштабах текущего конфликта свидетельствует то, что в нем «прямо или косвенно участвуют десятки стран». По данным издания, похожая ситуация в последний раз наблюдалась во время войны в Афганистане. Тогда «моджахеды получали поддержку со стороны Запада и Пакистана», отметили журналисты.

6 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без участия Соединенных Штатов на Украине не начался бы вооруженный конфликт, и в случае эскалации ситуации его можно было бы разрешить. При этом глава венгерского кабмина выразил надежду на улучшение обстановки при новой администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее Путин оценил курс Запада на затягивание конфликта на Украине.

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