В МИД выразили уверенность, что всех причастных к убийству Кириллова накажут

Российская сторона уверена, что всех организаторов и исполнителей убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова накажут. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что Россию не запугать.

«Всем кураторам киевского режима, русофобам всех мастей мы отвечаем всей страной, всем народом — не запугаете», — сказала она.

Дипломат добавила, что Россия планирует поднять этот вопрос во время предстоящего 20 декабря заседания Совета безопасности ООН.

18 декабря в Московской области задержали исполнителя теракта, в результате которого погиб Игорь Кириллов.

Теракт, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрыв был зафиксирован в районе 06:10 утра. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Эту информацию подтвердили правоохранители.

По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Источники агентства Reuters сообщили, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

Ранее в Москве сняли оцепление во дворе, где погиб генерал Кириллов.