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Политолог: трагедия с генералом Кирилловым — предупреждение Трампу

Политолог Пинчук: убийство генерала Кирилова является предупреждением Трампу

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Минобороны РФ

Теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, — спецоперация, где Киев стал лишь инструментом. Этот инструмент могут использовать и против избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Господину Трампу нужно задуматься, что если на него будет совершено очередное, более удачное покушение, то в этот раз, в отличие от, к примеру, Кеннеди, это будут уже не американские спецслужбы, а украинские», — сказал Пинчук.

Он добавил, что Киев явно продолжает ставить не на избранного президента США.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ) на Рязанском проспекте в Москве.

По данным SHOT, Mash и Baza, военные погибли в результате взрыва электросамоката, в руль которого предварительно заложили взрывное устройство. В СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела.

18 декабря ФСБ задержала исполнителя теракта. Им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения. По данным ведомства, он был завербован спецслужбами Украины.

Ранее в Минобороны рассказали о вкладе Кириллова в обеспечение безопасности России.

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